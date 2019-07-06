Прогнулись под США: в ОБСЕ наехали на Москву за "срыв" ракетного договора

Обвинить Россию было предложено членами делегаций США, Литвы, Канады и двумя парламентариями из Турции и Северной Македонии.

В ОБСЕ поддержали включение в проект резолюции поправки о якобы ответственности Москвы за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ее инициатором выступил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Ричард Хадсон. Американскую позицию поддержали члены делегации Литвы, Канады, а также парламентарии из Турции и Северной Македонии, уточняет ТАСС.

Стоит отметить, что ранее в ОБСЕ выражали сожаление по поводу краха ДРСМД однако Россия не упоминалась в качестве виновника.

При этом российская делегация выступила против данной поправки.

"Американская делегация, к сожалению, абсолютно переворачивает то, что произошло. Многочисленные нарушения были, наоборот, со стороны Соединенных Штатов и это отмечено во всех без исключения международных докладах", – заявил на заседании член делегации РФ Леонид Слуцкий.

Напомним, в начале 2019 г. в Белом доме объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении ею данного договора. В свою очередь, российский лидер Владимир ПутинПутин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД 3 июля.

Договор был подписан главами СССР и США в 1987 году. Он касался ликвидации всех ракет дальностью действия от 1 тыс. до 5,5 тыс. км и от 500 до 1 тыс.км, а также всех установок наземного базирования для их запуска.

