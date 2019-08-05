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В НАТО нашли новые нарушения России

Фото: www.globallookpress.com
Запад сыплет очередными обвинениями

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с новыми обвинениями в адрес России, которые касаются не только ДРСМД, но и гонки вооружения вообще, которую, по мнению норвежца, еще можно остановить.

Накануне он заявил в Брюсселе журналистам, что Москва продолжала нарушать договор в течение шести месяцев, которые стали своеобразной паузой перед окончательным разрывом договора.

Россия, по мнению Столтенберга, несет "единоличную ответственность за прекращение действия договора и не предпринимает никаких шагов к выполнению своих обязательств".

Генсек альянса в очередной раз упомянул ракету 9М729, которая по данным Запада, нарушает ДРСМД. Россия якобы испытала ее на своих полигонах, а затем поставила на дежурство. При этом, Столтенберг считает, что это развертывание стало "частью более широкой схемы", и Россия недавно инвестировала в новые передовые оборонные и наступательные разработки.

По мнению экспертов, судьба ДРСМД решилась даже не ракетой 9М729. Не так важно, нарушает она договор или нет. Дело в абсолютно новых реалиях, когда он просто неактуален. Например, США могут нанести удар по российским военным объектам из акватории Балтийского моря крылатыми ракетами "Томагавк". Или использовать аэродромы Прибалтики, Польши для ракетно-бомбового удара по Калининградской области и северо-западу России. Специально для этого F-35 вооружаются малозаметными ракетами, проектируется новый В-21, по плану он полетит уже через два года.

Чтобы как-то противостоять этой угрозе, России приходится придумывать "Кинжалы" и другое вооружение, которое неизбежно вызывает тревогу и ответную реакцию на Западе. В результате это приводит к новой гонке вооружений, в которой крайне трудно будет определить победителя.

Александр ИЛЬИН
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