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Под Петербургом ждут сотню F-35

Под Петербургом ждут сотню F-35
Фото: flickr.com/david_e_smith
Финны усиливают ВВС c оглядкой на Россию

Финляндия, у которой с Россией сложились с определенного времени добрососедские отношения, существенно усилит военно-воздушные силы.

Через несколько лет Хельсинки проведет конкурс среди производителей самолетов, сумма будущего контракта может достигнуть $11,2 млрд. Этого может хватить на 130 истребителей F-35, причем базироваться они будут прямо у российских границ.

В Хельсинки объясняют усиление ВВС событиями 2014 года. А также активностью российского флота на Балтике и учениями "Запад-2017", которые изрядно насторожили финское командование.

Как заявил в интервью Defense News глава ВВС Финляндии генерал-майор Паси Йокинен, позапрошлогодние маневры стали пиком напряженности, которая затем спала до уровня 2014 года. Военный согласился, что чаще всего финские истребители вылетали на сопровождение российских самолетов именно в 2017 году, однако подчеркнул, что летчики обоих стран всегда действовали корректно.

Отвечая на вопрос журналиста о совместимости финских и американских ВВС, Йокинен дипломатично ответил, что, конечно, они совместимы, однако многое зависит от политики. Недавно он встречался с начальником штаба ВВС США Дэвидом Голдфайном и они даже вместе полетали на F/A-18. Тем не менее, финн подчеркивает позицию внеблочной страны.

"Мы независимая страна. Мы не входим в НАТО и не занимаемся общим планированием, а работаем непосредственно с соседями. Будь то наша зона ответственности, или европейского командования США, или НАТО – все они пересекаются, и мы работаем рядом друг с другом", – сказал глава ВВС Финляндии.

На данный момент в истребительном парке ВВС Финляндии 61 F/A-18, включая учебно-боевые. Сопровождение российских самолетов осуществляют только финские летчики на своих машинах. На эстонском аэродроме Эмари, к примеру, дежурят пилоты НАТО из других стран.

Уже несколько раз американские F-35A прилетали в Финляндию, в том числе, для участия в авиашоу. Очевидно, что в США надеются продать эти истребители Хельсинки в будущем.

Александр ИЛЬИН
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