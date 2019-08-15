Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь

Отсутствие морских традиций сыграет злую шутку с соседями

Польша и страны Прибалтики станут первыми жертвами российской морской экспансии, если Россия и НАТО начнут войну. Об этом говорится в докладе, подготовленном в стенах Морского колледжа ВМС США.

Все вышеперечисленные страны, которые недавно вошли в НАТО, имеют советское прошлое и не обладают сильными морскими традициями и доктриной.

По мнению морских спецов США, подход этих стран к обучению личного состава, службе, существенно отличается от того, что происходит в странах с богатыми традициями, такими как Великобритания, Франция.

Кроме того, все военно-морские силы, действующие лишь в Балтийском море, сталкиваются с определенными проблемами. Море неглубокое, несоленое, часто возникают трудности с видимостью, присутствуют большие колебания температур.

На Балтике оживленно, что мешает проводить учения. Одновременно в море могут находиться до 2500 кораблей. Все это создает сложную гидроакустическую среду. Отслеживать подлодки в такой "толпе" достаточно сложно.

Наконец, со времен Второй мировой войны здесь находится 40-50 тыс. не разорвавшихся морских мин.

С другой стороны, Россия в Калининградской области очень сильна. С-400, береговые ракетный комплексы, малые ракетные корабли, а на берегу "Искандеры". Москва, по мнению США, может сдерживать на Балтике мощные силы НАТО и сама успешно атаковать.

У Польши в этом отношении все намного хуже, но все же есть кое-что. Например, фрегаты FFG-7, три подводные лодки норвежского производства, и даже одна "Варшавянка", не считая множества совсем старых кораблей. Но этого явно недостаточно.



Еще хуже обстоят дела у прибалтийских государств. У них вообще нет больших кораблей, и что самое печальное, нет ни малейших предпосылок изменений в лучшую сторону. Все, чем они располагают, это патрульные катера, из которых лучшие – это Flyvefisken производства Дании, приписанные к ВМС Литвы.