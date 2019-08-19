Нашей стране нужны корабли, которые можно проводить через проливы

Москва никогда не делала ставку на строительство мощных авианосных военных кораблей, поскольку это было продиктовано историческими и географическими причинами. Наша страна, за единственным исключением, была лишена прямых выходов в океаны. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.



"У нас закрытый участок на Балтике, закрытые черноморский и средиземноморский театры военных действий. Тихоокеанский флот – единственный, который способен на прямое развертывание в Тихом океане с Камчатки. Остальные зоны – проливные. Так исторически и географически сложилось",

– заявил военный в интервью НСН.

По его словам, у США же, в отличие от нас, были прямые выходы в Тихий и Атлантический океаны. Поэтому американцы пошли иным путем. "Они строили емкие корабли, на которых можно было перебрасывать не только людей, но и авиацию. И вместе с Японией пошли по пути строительству авианосцев", – рассказал Комоедов.

Все это предопределило характер военно-морского противостояния двух сверхдержав в годы холодной войны. Советскому флоту нужно было противодействовать иностранным флотам. "Мы разрабатывали эффективные операции против авианосных групп", – указал отставной адмирал. В связи с этим руководство страны, по его словам, сделало упор на строительство ракетоносных кораблей – эсминцев, крейсеров, подлодок.

"Поэтому были созданы корабли и подлодки типа АПРК "Курск" с 24 ракетами, "Базальт", "Гранит". Создавали авиацию, например, Ту-22, М-3 с такими ракетами как А-22, которые набирали высоту и пикировали на авианосцы", – напомнил эксперт.

Ранее американское издание The National Interest опубликовало материал о том, что Россия и США имеют полностью противоположные военно-морские силы. Если у первой флот состоит из небольших кораблей, то вторые предпочитают крупные корабли, способные преодолевать большие расстояния.