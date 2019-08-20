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Су-27 "шуганул" шведского разведчика

Су-27
Фото: www.globallookpress.com
Скандинавы устроили скандал

Журнал The National Interest поднял интересные подробности февральского инцидента, когда российский Су-27 пролетел на расстоянии 20 метров от Gulfstream IV, чем изрядно напугал шведских летчиков.

24 февраля 2019 года, через пять дней после "опасного сближения" посла России в Швеции вызвали в МИД для объяснения маневра пилота Су-27.

На следующий день, по данным пресс-секретаря МИД Швеции Дианы Кудхайб, российский посол отправился объяснять уже в ЕС.

"МИД рассматривает инцидент как серьезный. Российский летчик действовал недопутимым образом и непрофессионально, создавая угрозу безопасности полета", – заявила Кудхайб в интервью шведской телекомпании SVT.

По версии шведской стороны, самолет-разведчик Gulfstream IV выполнят свою обычную миссию над нейтральными водами Балтики. Как вдруг из Калининграда вылетел Су-27 и опасно приблизился к разведчику.

По словам полковника Андерса Перссона, российский летчик вел себя агрессивно, показывая, что шведам в этом районе делать нечего. При этом полет происходил над нейтральными водами, поэтому разведчик имел право там находиться.

Подобные инциденты случались и при СССР. Одним из самых запоминающихся стал инцидент 13 сентября 1987 года, когда Василий Цымбал на своем Су-27 вообще срезал пропеллер норвежского патрульного самолета. Тогда каким-то чудом скандинавы дотянули до базы, а советского посла точно так же вызывали в МИД.

Александр ИЛЬИН
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