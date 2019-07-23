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Как это было: Су-27 срезал пропеллер норвежского самолета

Фото: wikipedia.org
Перехваты оканчивались и столкновениями

Пока весь мир обсуждает опасный перехват российских бомбардировщиков южнокорейскими истребителями, самое время вспомнить, к чему иногда приводят подобные инциденты. 13 сентября 1987 г. на тот момент новейший советский истребитель Су-27 едва не отправил на дно Баренцева моря норвежский патрульный самолет Р-3В "Орион", сам того не желая.

По одной из версий, самолет НАТО следил на группой кораблей ВМФ СССР недалеко от острова Рыбачий, по другой, преследовал самолет ДРЛО А-50 над нейтральными водами. В любом случае, на перехват "Ориону" отправили лейтенанта Василия Цымбаля. Завидев хищный профиль "Фланкера", капитан Р-3В Ян Сальвесен сильно снизил скорость, надеясь, что скоростной истребитель пулей уйдет вперед. Но каково его было удивление, когда он увидел, что маневренный Су-27 прекрасно себя чувствует на скорости тихохода.

Истребитель подлетел на расстояние всего 25 метров. Завороженные норвежцы "щелкали" новый самолет Страны Советов, который был чем-то вроде F-117 для русских летчиков. Цымбал махал рукой и заодно показал ракеты Р-27.

Как позже рассказывали норвежские пилоты, сначала Су-27 летел рядом с левым крылом. Затем он дал крен вправо и пошел под самым носом "Ориона". Между самолетами было всего полтора метра. Через несколько минут Су-27 вернулся к левому крылу норвежца. Сальвесен выпустил шасси, показав, что самолеты слишком близко, и может произойти столкновение. Цымбал вынырнул уже у правого крыла, затем вдруг отстал, резко ушел вниз под правым крылом "Ориона" и оказался у его носа. Но в этот момент правый киль Су-27 зацепил винт правого двигателя "Ориона".

Фото: wikipedia.org

В салоне норвежского самолета раздался оглушительный свист. Осколок винта пробил борт и стоящий в шкафу пылесос, который вылетел оттуда, как пуля. Но каким-то чудом осколок не повредил жизненно важное оборудование и части самолета, хотя образовалась пробоина 30 сантиметров.

"Орион" начало трясти, однако экипаж отказался от идеи садиться на водную поверхность и решил дотянуть до аэродрома Банак. И это было правильное решение. Несмотря на то что четвертый двигатель пришлось выключить. С Банака отправили пару F-16 для сопровождения, и вместе они приземлились на базе.

Цымбал тоже добрался до дома. Позже ему изменили номер на 38, а на фюзеляже нарисовали значок "Ориона". Советский посол принес извинения в Осло, однако летчику все равно дали медаль: все правильно делал.

Александр ИЛЬИН
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