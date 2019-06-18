Ядерный бомбардировщик США загорелся после встречи с Су-27

Самолету пришлось вырабатывать топливо и садиться на запасном аэродроме

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress загорелся и совершил экстренную посадку, когда его перехватили над Черным морем российские истребители. Западные эксперты заявляют, что вины российских летчиков в данном происшествии нет.

Накануне стало известно о том, что отечественные Су-27 перехватили сразу три американских боевых самолета, которые приближались к российским границам. Один из перехватов был осуществлен над черноморской акваторией, второй – над балтийской, передает "Царьград".

B-52 Stratofortress вылетели с аэродрома в штате Северная Дакота в Европу. Бомбардировщики с позывными Hodor51 и Hodor52 пересекли Атлантику в паре и добрались до Великобритании, а затем двинулись в направлении Румынии и Черного моря. Hodor53 выбрал более северный маршрут и приблизился к немецкому побережью Балтики.

Навстречу заокеанским "гостям" Воздушно-космические силы РФ подняли в воздух две группы истребителей. В результате Hodor53, предположительно, был перехвачен отечественными самолетами в международном воздушном пространстве неподалеку от побережья Калининградской области.

Hodor51 и Hodor52 встретились с истребителями над Черным морем рядом с Крымом. Позднее эти самолеты были замечены над северо-западной частью Нидерландов, а затем разделились из-за нештатной ситуации на борту одного из истребителей. Hodor51 запросил экстренную посадку на военной базе Милденхолл в Великобритании по причине пожара, который охватил два из восьми двигателей.

Охваченный пламенем бомбардировщик продолжительное время вырабатывал топливо, прежде чем смог безопасно приземлиться. Был ли самолет оснащен крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, не уточняется, сообщает Avia.pro.

Что именно стало причиной возгорания одного из двигателей B-52 Stratofortress, пока что остается неизвестным. Неясно также, имеют ли к этому инциденту отношения российские истребители Су-27. В то же время американский портал The Aviationist уточняет, что чрезвычайная ситуация на борту стратегического бомбардировщика никак не связана с имевшим место перехватом.