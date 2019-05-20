Самолеты отработали перехват вражеских наблюдателей

Истребители Балтийского флота перехватили самолет-разведчик условного противника в рамках прошедших учений. Авиации приходилось действовать в узких границах, чтобы случайно не залететь в воздушное пространство соседнего государства.



Видеозапись маневров российских истребителей передал телеканал "Звезда". По сценарию учений, пилоты Су-27 обнаружили иностранный летательный аппарат, который пытался провести наблюдение за маневрами Балтийского флота в море. "Летный состав поднимается по тревоге. Уже в небе экипажи с применением фигур высшего пилотажа осуществляют перехват цели", – сообщается на сайте канала.

По словам участников маневров, ни одно учение не обходится без внимания иностранных наблюдателей. Корабельные ударные группы НАТО специально заходят в акваторию Балтийского моря, чтобы проследить за маневрами. Самолеты-разведчики НАТО постоянно находятся у российских границ. Поэтому дежурное звено истребителей ВМФ находится в постоянной готовности к вылету.

Особенностью данных учений стало то, что пилоты выполняли задачу в ограниченном пространстве и при угрозе пересечения границ другого государства. Справиться с такой ответственностью способны только настоящие асы.

"Область маленькая, она размером 100 на 200 км, понятное дело, разгуляться негде. Все соседние государства находятся рядом, их территориальные воды. При подъеме с дежурных сил у нас задача помимо того что отогнать возможного нарушителя, так еще и самому не стать нарушителем",

– рассказал журналистам штурман-летчик Дмитрий Чащин.

На днях Великобритания дважды поднимала в небо истребители Eurofighter Typhoon для сопровождения российских истребителей Су-27 и Ил-22, движущихся вдоль побережья Балтийского моря в направлении Калининграда, сообщало издание Daily Mail. Подобное поведение натовских авиаторов вызвало шквал критики со стороны сенатора Владимира Джабарова.

"Британцам что, хочется тратить топливо, энергию и ресурсы на подобные акции? Просто не могу понять, зачем нагнетать такую антироссийскую истерию в средствах массовой информации? Во имя чего? Чего они добиваются?" – задался вопросами член Совета Федерации в интервью РИА ФАН.