Американского разведчика отогнали от Крыма

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Подосланные Вашингтоном шпионы продолжают досаждать военным летчикам РФ. Так, накануне со стороны Черного и Балтийского морей прибыли основные стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н.
Они были замечены еще до того, как успели нарушить воздушную границу. Задание выполнили российские Су-27 в соответствии с международными правилами.
Кадры перехвата попали в Сеть. Их опубликовало Минобороны РФ.
Дежурство летательных аппаратов заокеанской державы – далеко не редкость. В последнее время оно приобрело почти что массовый характер. Особенно американские разведчики кружат над Балтийским морем. Любят они понаблюдать также за Крымом и Краснодарским краем.
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