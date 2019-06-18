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Американского разведчика отогнали от Крыма

Фото: commons.wikimedia.org
Бомбардировщик США был перехвачен российским Су-27

Подосланные Вашингтоном шпионы продолжают досаждать военным летчикам РФ. Так, накануне со стороны Черного и Балтийского морей прибыли основные стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н.

Они были замечены еще до того, как успели нарушить воздушную границу. Задание выполнили российские Су-27 в соответствии с международными правилами.

Кадры перехвата попали в Сеть. Их опубликовало Минобороны РФ. 

Дежурство летательных аппаратов заокеанской державы – далеко не редкость. В последнее время оно приобрело почти что массовый характер. Особенно американские разведчики кружат над Балтийским морем. Любят они понаблюдать также за Крымом и Краснодарским краем. 

Ксения АНДРЕЕВА
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