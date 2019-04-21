Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Фото: www.globallookpress.com
HMS Echo вооружен пулеметами и зенитными скорострельными пушками

Разведывательный корабль ВМС Великобритании движется в северном направлении.

О заходе HMS Echo в акваторию Черного моря сообщает Bosphorus Observer, который отслеживает движение судов через пролив Босфор. Согласно информации ресурса Marine Traffic, корабль двигается в северном направлении.

Разведчик вооружен тремя пулеметами M134 Minigun и четырьмя крупнокалиберными пулеметами, также в его арсенале – две 20-миллиметровые зенитные скорострельные пушки Oerlikon.

Новость о появлении британцев в Черном море активно обсуждают в Сети. Часть пользователей упражняется в остроумии, другие призывают не сеять панику, называя проход разведчика в акваторию "рабочими моментами". Некоторые обратили внимание, что корабль вошел в акваторию в день второго тура выборов на Украине (орфография и пунктуация сохранены).

"На корабле откроют плавучий избирательный пункт", "нет какой то старой баржи на списание, чтобы случайно он на неё наткнулся в тумане?" "К бритишам тоже надо приставить кого-нибудь с "пушками" прямо на палубе" "Да, на нем и ракет-то нет! Вооружение:2 20 мм пушки Оерликон, 3 минипушки, 4 пулемета. Идея, надо полагать, убить нас смехом! Операторы Бастионов от хохота прослезятся, и наводить ракеты на грозное судно уже не смогут. Какое коварство!" "проходной двор, а не Черное море......скоро в Черное море туземцы на байдарках и луками плавать будут" "Ну тогда чего панику поднимать рабочие моменты...Разведки для этого и существуют.."

– пишут комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Будем в окопах вместе": Лукашенко оправдался за "антироссийские" высказывания

Батька подчеркнул, что не стоит искать в его словах угрозу России

Плохая нефть: Минск принюхался к российской трубе

Белоруссия всерьез взялась за советский трубопровод "Дружба"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей