HMS Echo вооружен пулеметами и зенитными скорострельными пушками

Разведывательный корабль ВМС Великобритании движется в северном направлении.

О заходе HMS Echo в акваторию Черного моря сообщает Bosphorus Observer, который отслеживает движение судов через пролив Босфор. Согласно информации ресурса Marine Traffic, корабль двигается в северном направлении.

Разведчик вооружен тремя пулеметами M134 Minigun и четырьмя крупнокалиберными пулеметами, также в его арсенале – две 20-миллиметровые зенитные скорострельные пушки Oerlikon.

.@RoyalNavy returns to the Black Sea: Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus, passing by Khedive Pavilion, former residence of Ottoman viceroy of Egypt & Sudan. H87 survey suit consists of EM710MBES, EA600 & towed side sonar. pic.twitter.com/nzK1u1bStf — Yörük Işık (@YorukIsik) 20 апреля 2019 г.

Новость о появлении британцев в Черном море активно обсуждают в Сети. Часть пользователей упражняется в остроумии, другие призывают не сеять панику, называя проход разведчика в акваторию "рабочими моментами". Некоторые обратили внимание, что корабль вошел в акваторию в день второго тура выборов на Украине (орфография и пунктуация сохранены).

"На корабле откроют плавучий избирательный пункт", "нет какой то старой баржи на списание, чтобы случайно он на неё наткнулся в тумане?" "К бритишам тоже надо приставить кого-нибудь с "пушками" прямо на палубе" "Да, на нем и ракет-то нет! Вооружение:2 20 мм пушки Оерликон, 3 минипушки, 4 пулемета. Идея, надо полагать, убить нас смехом! Операторы Бастионов от хохота прослезятся, и наводить ракеты на грозное судно уже не смогут. Какое коварство!" "проходной двор, а не Черное море......скоро в Черное море туземцы на байдарках и луками плавать будут" "Ну тогда чего панику поднимать рабочие моменты...Разведки для этого и существуют.."

– пишут комментаторы.