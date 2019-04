Разведывательный корабль ВМС Великобритании движется в северном направлении.

О заходе HMS Echo в акваторию Черного моря сообщает Bosphorus Observer, который отслеживает движение судов через пролив Босфор. Согласно информации ресурса Marine Traffic, корабль двигается в северном направлении.

Разведчик вооружен тремя пулеметами M134 Minigun и четырьмя крупнокалиберными пулеметами, также в его арсенале – две 20-миллиметровые зенитные скорострельные пушки Oerlikon.

.@RoyalNavy returns to the Black Sea: Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus, passing by Khedive Pavilion, former residence of Ottoman viceroy of Egypt & Sudan. H87 survey suit consists of EM710MBES, EA600 & towed side sonar. pic.twitter.com/nzK1u1bStf