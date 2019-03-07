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На записи, вложенной ведомством в Twitter, истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО прогоняет американский RC135, который появился в небе над Балтийским морем. Российское воздушное судно аккуратно приблизилось к самолету США и сопроводило его на безопасном расстоянии.
В итоге Су-27, как видно из ролика, оттеснил американский самолет-разведчик от границ России. Как сообщает Nation News, RC135 находился в небе над нейтральной территорией, но двигался к РФ. После того, как российский истребитель отогнал американское воздушное судно, он благополучно вернулся на базу, передает портал URA.RU.
#Видео Российский истребитель #Су27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднимался для перехвата самолета-разведчика #RC135 #ВВС #США над нейтральными водами Балтийского моря https://t.co/fbo8lzhWkJ @RussiaInUSA @MID_RF #Перехват #БалтийскоеМоре pic.twitter.com/evkmyub4fy— Минобороны России (@mod_russia) March 7, 2019
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