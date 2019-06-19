Американцам не следовало соваться к нашим границам, тогда бы и русским не пришлось отвечать

Зарубежные интернет-пользователи признали правоту российских военных летчиков, перехвативших американские ядерные бомбардировщики над Черным и Балтийским морями. По их словам, у наших пилотов были все основания действовать подобным образом.



Читатели оставили множество комментариев к материалу о воздушном инциденте, опубликованном на сайте издания Daily Mail. Они обратили особое внимание на то, что на месте российских военных точно так же поступили бы летчики любой другой страны.

"Нельзя упрекать Россию за это, если бы их бомбардировщик подошел так близко к нашему воздушному пространству, то, как вы думаете, что бы произошло", – оставил свое мнение один из пользователей. С ним иронично согласился другой читатель: "Боже мой, как смеют русские делать то, что делают западные военные!"

Некоторые читатели решили, что россиянам и американцам просто нечем заняться, вот они и устраивают "чудеса на виражах".

"Скучно патрулировать небеса. Русские и американцы все время играют в опасные игры, чтобы развеять скуку", – предположил один из комментаторов. "Веселые шутки для обеих сторон. Просто держат друг друга в напряжении абсолютно без всякой злобы. Экипажи с удовольствием поделились бы друг с другом пивом в своих странах", – заметил другой.

Ряд интернет-пользователей подняли на смех устаревший бомбардировщик B-52, который после подлета к российским владениям сам собой загорелся в воздухе без всяких видимых причин. "B-52 – абсолютный "динозавр" и самая большая и медленная цель в небе. Это лучшее, что могут предложить США", – отметил один из юзеров.

Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, при этом не нарушая границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.

Семнадцатого июня отечественные Су-27 перехватили сразу три американских стратегических ядерных бомбардировщика B-52 Stratofortress над черноморской и балтийской акваториями. После этого у одного из самолетов ВВС США загорелись двигатели, и он вынужден был совершить экстренную посадку на авиабазе в Великобритании.