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Россию обвинили в подготовке к третьей мировой

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Китайцев до смерти напугал новейший "самолет судного дня"

Через четыре года в России начнется серийное производство новейших широкофюзеляжных пассажирских самолетов Ил-96-400М, которые могут использоваться в качестве воздушных пунктов управления при ядерном ударе. В Китае эта новость вызвала переполох: тамошние эксперты заподозрили нашу страну в активной подготовке к новой глобальной войне.

О модернизации Ил-96 журналистам накануне рассказал генеральный директор Авиационного комплекса имени Илюшина Юрий Грудинин.

"В настоящее время мы продолжаем проектирование первой опытной машины параллельно с запуском ее производства. Ведется агрегатная сборка первого опытного образца. Его летные испытания планируются на 2021 год. Первый серийный самолет планируем построить в 2023-м",

приводит слова специалиста РИА "Новости".

На это обратило внимание китайское издание Sina. Оно сообщило, что в настоящее время только у двух стран мира есть воздушные пункты управления стратегического назначения – так называемые самолеты судного дня. В России эту функцию могут взять на себя Ил-80 или Ил-82, в США – самолет Е-48, сконструированный на базе Boeing 747.

Фото: pixabay.com

В случае ядерной войны с таких самолетов будет вестись управление всеми силами и средствами. На борту пунктов управления может находиться президент или главнокомандующий страны. Если произойдет ядерная атака, эти самолеты моментально окажутся в воздухе, и с их бортов высшее военное руководство будет оперативно осуществлять управление вооруженными силами во время нанесения ответного удара.

Авторов материала встревожил тот факт, что российские конструкторы приступили к созданию третьего поколения "самолетов судного дня". Главные цели модернизации Ил-96 – это повышение коммуникационных возможностей и помехоустойчивость связи, ведь основное вооружение воздушных командных пунктов – это именно средства связи, отмечается в публикации.

На фоне усиления конфронтации между Вашингтоном и Москвой обе страны готовятся к возможному началу ядерной войны. Ведь после того, как сначала США, а потом и Россия выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, нельзя исключать непредвиденного столкновения между ними, заключает автор статьи.

Андрей ФИЛАТОВ
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