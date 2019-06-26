В России сделают "летающую батарею" из самолета "Антонова"

Ан-12 получит пушки и гранатометы

В России сделают аналог американской летающей батареи АС-130, причем за основу возьмут советский Ан-12. Об этом стало известно на международном форуме "Армия-2019".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, у самолета будет две пушки калибра 57 мм и автоматические гранатометы. Как и американский "Спектр", Ан-12 новой модификации будет применяться для поддержки сухопутных сил.

Ан-12 старше АС-130 примерно на десять лет. Американская летающая батарея примерно в два раза больше. АС-130 широко применялись во Вьетнаме, а также войне с Ираком в 1991 году. Засветились "Спектры" и в Сирии во время бомбардировок позиций террористов.

"Летающие батареи" уязвимы перед комплексами ПВО, поэтому их используют против террористов и боевиков, у которых нет высокотехнологичных комплексов. Впрочем, сбить ощетинившийся пушками транспортник можно и из "Стингера" или другого ПЗРК. В составе ВКС сейчас 667 Ан-12БК и 36 Ан-12. Вероятно, вооружать будут какие-то из этих машин.