"Стрижи" и "Витязи" сорвали аплодисменты на "Армии"

Авиашоу ожидаемо стало изюминкой программы форума

На подмосковной Кубинке в рамках международного форума "Армия-2019", который к слову, в четверг посетит Владимир Путин, состоялась одна из самых интересных частей мероприятия – авиашоу.

Традиционно фигуры высшего пилотажа демонстрировали "Стрижи" на МиГ-29 и "Русские Витязи" на Су-30СМ.

"Стрижи", в частности, летали идеальным монолитным "треугольником", выстраивались пилотажным порядком "Копье", после чего перестраивались в "пирамиду" на восходящей части Петли Нестерова, делали Колокол.

Роспуск встречными бочками смотрелся особенно эффектно, так как самолеты едва не задели друг друга.

"Витязей" было четыре. Летчики исполнили красивый роспуск группы на верхней точке Петли Нестерова. Эффектно смотрелось зеркало плюс летчики также сделали роспуск встречными бочками.

Завершили авиашоу "Беркуты" на Мин-28Н "Ночной охотник", которые показали отличную маневренность, резкие развороты на 180 градусов и имитацию захода на атаку.