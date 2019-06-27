ВВС Британии стали посмешищем после встречи с Су-27

Подданные ее величества не оценили "доблести" своих военных летчиков

Жители Соединенного Королевства с недоумением и насмешкой восприняли хвастливое заявление собственного Минобороны о встрече британских истребителей с российскими боевыми самолетами над Балтийским морем. В комментариях к публикациям в СМИ британцы оценили превосходство Су-27 и посоветовали своим военным возвращаться домой.

Инцидент над Балтикой произошел во вторник, 25 июня. Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов. Сначала они сопроводили российский военно-транспортный самолет Ан-12, пересекавший Финский залив, а затем – два истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-22, которые направлялись с северо-запада России в Калининград, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.

На сайте издания Daily Mail, которое выпустило заметку о происшествии, многие читатели в комментариях задались вопросом, что делают ВВС Великобритании на таком большом удалении от дома. К тому же они отметили, что российские самолеты летели в международном пространстве и не нарушали ничьих границ.

"Разве у Эстонии нет собственных ВВС? Что британские самолеты делают над Балтикой?" – написал один из читателей. "А в чем суть? Русские летели в международном воздушном пространстве. Кажется, Королевские ВВС были дальше от дома, чем они", – отметил другой.

Некоторые интернет-пользователи указали на то, что в сравнении с российскими истребителями британские выглядят крайне невзрачно и попросту жалко. "Российские самолеты такие элегантные, хорошо спроектированные, по сравнению с "колбасками", на которые похожи британские", – указал один из британских читателей. "Российские самолеты выглядят очень продвинутыми", – согласился с ним другой пользователь.

В апреле британские военные самолеты приступили к выполнению миссии НАТО по патрулированию эстонского воздушного пространства. В июне истребители неоднократно поднимались в воздух с военного аэродрома Эмари для идентификации и сопровождения самолетов ВКС России. В Министерстве обороны РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты отечественных самолетов соответствуют международным правилам использования воздушного пространства.