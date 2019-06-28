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Новейший российский авиалайнер взлетит через год

Фото: www.globallookpress.com
Испытания МС-21 с российским двигателем начнутся совсем скоро

Разрабатываемый отечественными авиаконструкторами самолет среднемагистрального класса приступит к летными испытаниям в 2020 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сейчас третья машина (МС-21) подключилась к испытаниям, до конца года мы подключим к испытаниям четвертую машину. Цикл испытаний ПД-14 на МС-21 начнется с начала следующего года",

заявил чиновник в интервью телеканалу "Звезда".

В настоящий момент проходящие испытания самолеты МС-21 оснащены импортной "начинкой". Внутри них стоит двигатель PW-1400G производства американской компании Pratt & Whitney. При переходе к серийному производству предполагается снабдить лайнер двигателями отечественного производства.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал о том, что серийное производство пострадавшего от антироссийских санкций гражданского самолета МС-21 намечено на 2021 год. "Хочу подтвердить, что мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 г., а с 2021 года выйти на серийное производство при всех тех сложностях, которые вам известны", – заявил он.

МС-21 – разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест).

Андрей ФИЛАТОВ
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