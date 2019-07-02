Су-57 станут превосходной заменой американских бомбардировщиков

Анкара готова отказаться от покупки американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в пользу боевых самолетов производства России. Об этом западным журналистам на условиях анонимности сообщили высокопоставленные турецкие чиновники.



Власти страны решили подстраховаться на тот случай, если США исполнят свою угрозу и откажутся продавать своему союзнику по Североатлантическому альянсу авиатехнику. Военные из Анкары уже запаслись комплектующими к американской военной технике.

"Турция сделала запасы ключевых запчастей для сделанного в США оружия на случай, если Конгресс введет санкции из-за покупки у России вызывавших споры систем ПВО",

– отмечается в сообщении агентства Bloomberg.

Что касается российских боевых самолетов, то они станут альтернативой американским, пока Турция будет заниматься разработкой собственных истребителей и баллистических ракет.

Новости об интересе Турции к российским истребителям появляются уже не в первый раз. В конце мая сообщалось, что Анкара может приобрести самолеты Су-57, если США откажутся поставлять республике F-35. Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу позднее также не исключил возможности приобретения истребителей у РФ. По его словам, Анкара "не останется без альтернатив" в случае отказа Вашингтона, передает ТАСС.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние месяцы обострились из-за приобретения Турцией у России зенитно-ракетных систем С-400. В конце июня президент США Дональд Трамп впервые признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских комплексов ПВО, передает "Комсомольская правда". На прошлой неделе первые зенитно-ракетные комплексы из России начали поступать в распоряжение турецкой стороны.