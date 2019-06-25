Турция начинает прием С-400

С июля в страну начинают поступать российские ЗРК

Турция начнет получать российские зенитно-ракетные комплексы буквально через неделю с начала июля. Об этом заявил Эрдоган на заседании парламента во вторник. Трансляцию вел телеканал NTV.

Ранее турецкий лидер говорил, что С-400 Турция начнет получать в первой половине июля. Эту информацию подтвердил в интервью "Интерфакс" и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В мае турецкие зенитчики проходили подготовку в России. Предположительно, специалисты ВС РФ продолжат инструктаж личного состава и на территории Турции. Точку в покупке С-400 Эрдоган поставил еще в середине июня, заявив, что этот вопрос закрыт. Теперь очевидно, что США не продадут Турции сотню F-35, как предполагалось ранее, однако судя по всему, Анкару, это не сильно беспокоит.