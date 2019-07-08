Точность сборки боевых самолетов достигается благодаря лазерным "шпаргалкам"

Фюзеляж истребителей пятого поколения F-35 Lightning II собирают при помощи световых проекторов, которые точно указывают рабочим, где и какие элементы необходимо разместить на корпусе самолета. Видеозапись из сборочного цеха опубликовала компания Northrop Grumman, которая является одним из основных подрядчиков на производстве боевых машин.



В ролике показано, что на потолке цеха установлена система световых проекторов. Она указывает сотрудникам место установки на фюзеляже крепежных и других элементов, а также определяет порядок выполнения работ.

Эксперты отметили, что процесс сборки, осуществляемый при помощи такой технологии, не требует регулярного обращения сотрудника к инструкциям. Весь контроль осуществляют инженеры, которые удаленно управляют проекторами через рабочие станции. Именно безошибочность сборки гарантирует надежность истребителей.

"Не будет преувеличением предположить, что передовые производственные процессы, подобные этим, являются причиной того, что F-35 еще не потерпел ни одной аварии, связанной с разрушением конструкции, несмотря на более 200 тысяч проведенных в воздухе часов",

– говорится в материале издания Popular Mechanics, которое первым обратило внимание на эту видеозапись.

В мае этого года Военно-воздушные силы США впервые использовали истребители F-35A в условиях боя. Они нанесли удар по сети туннелей боевиков в иракском Хамрине в рамках операции "Непоколебимая решимость". Специалисты высоко оценили эффективность этих самолетов.

В то же время F-35 Lightning II имеется масса недостатков. В июне стало известно, что истребители пятого поколения при полете на сверхзвуковой скорости способны сохранять малозаметность лишь короткий промежуток времени. В противном случае они рискуют получить структурные разрушения и потерять малозаметность.