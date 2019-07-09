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Россия и Индия разработают новейший истребитель

Фото: www.globallookpress.com
Наша страна готова вновь взяться за совместный проект

Москва и Нью-Дели могут вернуться к созданию совместного истребителя 5-го поколения на базе самолета Су-57. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Считаю, что мы должны вернуться к этому проекту, российская сторона открыта для этого. Су-57 уникален по своим способностям, у него есть все разрешительные документы для показа. Мы готовы и предлагаем индийским партнерам эту программу",

приводит слова чиновника ТАСС.

В марте индийские СМИ сообщили, что командование Военно-воздушными силами страны усомнилось в перспективности многоцелевого истребителя пятого поколения, который разрабатывается на базе российского Су-57. По мнению индийских военных, этот самолет ничем не лучше американских F-22 и F-35.

Фото: www.globallookpress.com

Су-57 – российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Этот самолет способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели. Первый серийный истребитель пятого поколения поступит в Воздушно-космические силы России уже в 2019-м, а второй – в 2020 году. По мнению отечественных и американских специалистов, Су-57 превосходит западные аналоги – F-22 и F-35 – по многим показателям.

Разрабатывать перспективный многоцелевой истребитель Россия и Индия начали в 2007 году. Компания "Сухой" и Hindustan Aeronautics Ltd. достигли необходимых договоренностей, однако контракт на $4 млрд подписан между странами еще на был: Нью-Дели считает эту сумму сильно завышенной.

Если Индия не проявит интереса к Су-57, наверняка на мировом рынке и без нее найдутся желающие приобрести этот истребитель. Ранее сообщалось, что экспортная версия может быть представлена уже в ноябре этого года на авиашоу в Дубае. Интерес к истребителю настойчиво проявляют китайские военные.

Андрей ФИЛАТОВ
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