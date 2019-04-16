Су-57 готовят к экспорту

На самолет оформили все документы, только покупателей пока нет

Российский истребитель пятого поколения еще не прошел испытания с двигателем второго этапа, однако его уже готовят к экспорту.

На данный момент, все документы, разрешающие экспорт самолета, согласованы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. По его словам, вопрос носил скорее технический характер, так как истребитель получил название Су-57, а раньше назывался Т-50 ПАК ФА.

Экспортную версию Су-57 Россия может представить уже в ноябре 2019 года на авиашоу в Дубае. Об этом еще в марте писало британское издание Jane со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктора Кладова. В частности, он отметил, что Ближний Восток – это привлекательный рынок для самолета, и кроме того, су-57 может заинтересовать Индию и Китай.

Стоит отметить, что Индия вышла из совместного проекта по производству истребителя пятого поколения на базе Су-57, однако внимательно следит за тем, что происходит с истребителем.

Что касается Китая, то пока Пекин ничего не говорил о возможных планах покупки самолета. У китайцев есть свои J-20 и J-31. Однако в чем-то ситуация похожа на ту, которая сложилась вокруг Су-57. Готовы только прототипы и погоду в ВВС они вряд ли будут делать в ближайшее время. Хотя китайцы свои J-20 уже приняли на вооружение.



В последнее время, в связи с отказом США поставлять F-35 Турции, некоторые эксперты "сватают" Су-57 туркам. Однако пока Анкара ничего конкретного по этому поводу не заявляла. Скорее, Турцию заинтересует производство собственных истребителей пятого поколения, возможно, на базе какого-то уже существующего самолета.



