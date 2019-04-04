Индия требует доли от продажи Су-57 Китаю

Дели не нравится, что плоды их участия в совместном с Россией проекте могут достаться Пекину

Если РФ решит продать Китаю истребитель пятого поколения Су-57 (FGFA), то Индия вправе будет добиваться выплаты части прибыли себе. Об этом говорят индийские эксперты.

Поводом для таких заявлений стала новость о заинтересованности китайцев российским истребителем, которых впечатлили характеристики самолета и его способности в ближнем бою. По мнению индийских СМИ, Пекин намерен закупить Су-57 для того, чтобы разобраться в его технологиях, которые могут быть полезны в работе над собственными самолетами, например, J-20.

Интерес китайской стороны проявился на фоне выхода Индии из проекта, из-за чего индийские военные специалисты раскритиковали свое правительство за это решение. Ведь оно, по сути отказывается от кооперации, оставаясь ни с чем. По мнению эксперта Маника Кумара, так быть не должно, ведь Дели вложил немало средств в Су-57.

"Мы дорого заплатили за участие в этом российском проекте. Если самолёты будут продаваться в Китай, Индия должна запросить и свою долю прибыли",

– приводит его слова "Военное обозрение".

Издание отмечает, что индийские интернет-пользователи поддержали эту идею. Получается, что индийцам важнее получить свою "долю", нежели самолеты.