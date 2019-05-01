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Американцы впервые испытали F-35A в бою

Фото: www.globallookpress.com
Истребители нанесли удары в Ираке

Самолеты участвовали в военной операции "Непоколебимая решимость".

Истребители нанесли авиаудар по сети туннелей в Хамрине. Ими террористы запрещенной в России группировки ИГ пользуются для хранения и передачи оружия. О первом применении F-35A в бою сообщается на сайте ВВС США.

 "У F-35A везде датчики, он оснащен новейшим радаром и может собирать и транслировать информацию с поля боя в реальном времени", – говорит пилот – подполковник Йозеф Моррис. Кроме того, данные истребитель может передавать другим  F-35, а также самолетам четвертого поколения.

На военную базу Аль-Дафра в ОАЭ истребители  F-35A Lightning II доставили 17 апреля.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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