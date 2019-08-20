США признали свою беззащитность перед российскими ракетами

Последней надеждой американцев станет "Мертвая рука"

Американские военные эксперты причислили к неотразимым и чрезвычайным угрозам национальной безопасности в российские перспективные оружейные системы "Авангард" и "Буревестник". Пентагон попросту не успеет ответить на ракетный залп, если Москва решит привести в действие эти комплексы.



"В настоящее время у нас нет эффективной защиты от гиперзвукового оружия. Оно маневренно и летает на высотах, для которых не предназначены наши современные системы обороны… Вся наша система безопасности основана на предположении, что мы собираемся перехватить баллистические объекты",

‑ говорится в отчете, подготовленном аналитическим центром Rand Corporation, который в США называют "теневым ЦРУ". Выдержки из публикации приводит "Свободная пресса".

Все остальные угрозы со стороны РФ американское оборонное ведомство имеет возможность нейтрализовать, уверены в Вашингтоне. К примеру, для отражения залпа баллистическими ракетами с подводных лодок РФ у Пентагона будет около 15 минут с момента старта.

Для отражения гиперзвукового удара военные США предлагают применять систему ядерного командования, управления и связи (NC3). Она рассчитана на то, что президент страны или министр обороны смогут отдать приказ о нанесении упреждающего или ответного удара по противнику. Однако ракетные комплексы "Авангард" и крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой типа "Буревестник" позволяют нейтрализовать руководство страны течение считанных минут. В этом случае отдать приказ об ответном ядерном ударе никто не сможет.

В этой ситуации единственной возможностью для США хоть как-то ответить на ядерный удар станет аналог отечественной системы "Периметр" (или "Мертвая рука", как ее называют за рубежом), разработанной еще в советские годы. Этот автоматический комплекс позволяет запустить ракету с ядерным зарядом даже в случае полного уничтожения руководства страны.

Правда, в отличие от российской системы американцы хотят настроить свою так, чтобы она выстрелила по Москве еще до того, как разрушительные межконтинентальные баллистические ракеты достигнут территории США. Как считают заокеанские эксперты, это могло бы спасти от гибели значительную часть населения Америки, поскольку удастся уничтожить только готовящиеся к старту российские ракеты.

Тот факт, что в этом случае у "третьих сил" появится соблазн имитировать ракетное нападение на Белый дом под видом русских "Авангардов" и "Буревестников", американцев, видимо, не смущает.