Ядерная война между США и Россией возможна с договорами или без них

Мир столкнулся с новыми угрозами

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который долгое время сдерживал гонку вооружений, изжил себя и не имеет никакого практического смысла.

Такое мнение в беседе с The National Interest высказал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, с выходом на первый план крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также продвижением НАТО ближе к российским границам, американцам необязательно привозить в Европу баллистические ракеты средней дальности.

"Если США разместят свой эсминец в территориальных водах Эстонии, время подлета крылатых ракет к Санкт-Петербургу составит от десяти до пятнадцати минут", – сказал эксперт.

Примерно столько же должны были лететь советские и американские баллистические ракеты средней дальности. Кроме более совершенных крылатых ракет, сейчас еще активно используются беспилотники, как разведывательные, так и ударные. Особенно в этом преуспели США, Россия только начинает делать тяжелые БПЛА.

По мнению Мураховского, договор мертв, о нем нужно забыть, так как сейчас другая политическая и военная ситуация. Тот же Китай, который стал одним из ведущих игроков, вообще не принимает никакие ограничения на свои наступательные стратегические вооружения или ракеты средней и меньшей дальности. Почему Россия и США должны это делать?

Точно также несостоятельным может стать и СНВ – договор о сокращении и ограничению наступательных стратегических вооружений. Неважно, сколько будет боеголовок у сторон – 800 или 1500. Этого все равно хватит для уничтожения человечества. СНВ обладает лишь политическим значением, так как основан на доверии, что никто не разрабатывает втайне дополнительное ядерное оружие.



Стоит отметить, что США как раз в этом обвинили Россию перед тем, как объявить о выходе из ДРСМД. По мнению Вашингтона, позиционируемая ракета 9М729 обладает средней дальностью и нарушает договор.