Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В НАТО запаниковали при виде российских истребителей

Фото: www.globallookpress.com
Солдаты и офицеры альянса были застигнуты врасплох

Бомбардировщики Ту-160 нагнали жути на грозную армию НАТО. Всего два российских самолета стали поводом для паники солдат и офицеров Североатлантического альянса, которые в момент появления истребителей проводили учения в Балтийском море. 

О страхе военнослужащих Запада написали китайские журналисты. По их мнению, российские Ту-160 появились в тех местах неслучайно. Таким образом Москва решила припугнуть НАТО: мол, ни одна диверсия не ускользнет от ее глаз, а провокаторы получат по заслугам. При этом силы НАТО не могли предъявить какие-либо претензии, ведь российские наблюдатели летали в международном воздушном пространстве.

"Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО",

констатировал автор материала портала Sohu, отметив, что к российскому патрулю ринулись датский, финский и шведский перехватчики.

Фото: www.globallookpress.com

Однако истребители РФ, способные сбрасывать ядерные бомбы и крылатые ракеты, что называется, и газом не моргнули. Они демонстративно продолжили полет. 

"Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной",

– заключили в Китае, добавив, что Европа под предводительством США спят и видят, как насолить Москве. Но она не из робкого десятка. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

Американцы нацелились на украинский курорт

Звезде приглянулся живописный уголок Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей