Солдаты и офицеры альянса были застигнуты врасплох

Бомбардировщики Ту-160 нагнали жути на грозную армию НАТО. Всего два российских самолета стали поводом для паники солдат и офицеров Североатлантического альянса, которые в момент появления истребителей проводили учения в Балтийском море.

О страхе военнослужащих Запада написали китайские журналисты. По их мнению, российские Ту-160 появились в тех местах неслучайно. Таким образом Москва решила припугнуть НАТО: мол, ни одна диверсия не ускользнет от ее глаз, а провокаторы получат по заслугам. При этом силы НАТО не могли предъявить какие-либо претензии, ведь российские наблюдатели летали в международном воздушном пространстве.

"Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО",

– констатировал автор материала портала Sohu, отметив, что к российскому патрулю ринулись датский, финский и шведский перехватчики.

Однако истребители РФ, способные сбрасывать ядерные бомбы и крылатые ракеты, что называется, и газом не моргнули. Они демонстративно продолжили полет.

"Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной",

– заключили в Китае, добавив, что Европа под предводительством США спят и видят, как насолить Москве. Но она не из робкого десятка.