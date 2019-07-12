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C-400 прибыли в Турцию

Фото: www.globallookpress.com
Эрдоган сдержал обещание

Российские С-400 доставили в пятницу на военную базу в провинцию Анкара. Речь идет о первой партии зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ. Таким образом, слова президента Турции Рейджепа Эрдогана о том, что отсрочек по поставкам С-400 не будет, подтвердились.

До этого ряд турецких специалистов прошли подготовку в России для того, чтобы освоить зенитно-ракетный комплекс. Переговоры о заключении сделки, к слову, крайне выгодной для Турции проходили на фоне давления США и фактической отмены поставки F-35 Анкаре. В конечном итоге, для Эрдогана С-400 оказались важнее F-35.  

Александр ИЛЬИН
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