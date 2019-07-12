C-400 прибыли в Турцию

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
305 новости
Российские С-400 доставили в пятницу на военную базу в провинцию Анкара. Речь идет о первой партии зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ. Таким образом, слова президента Турции Рейджепа Эрдогана о том, что отсрочек по поставкам С-400 не будет, подтвердились.
До этого ряд турецких специалистов прошли подготовку в России для того, чтобы освоить зенитно-ракетный комплекс. Переговоры о заключении сделки, к слову, крайне выгодной для Турции проходили на фоне давления США и фактической отмены поставки F-35 Анкаре. В конечном итоге, для Эрдогана С-400 оказались важнее F-35.
Украинские патриоты набросились на своего президента
Цены на голубое топливо подскочат до небес