C-400 прибыли в Турцию

Эрдоган сдержал обещание

Российские С-400 доставили в пятницу на военную базу в провинцию Анкара. Речь идет о первой партии зенитно-ракетного комплекса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ. Таким образом, слова президента Турции Рейджепа Эрдогана о том, что отсрочек по поставкам С-400 не будет, подтвердились.

До этого ряд турецких специалистов прошли подготовку в России для того, чтобы освоить зенитно-ракетный комплекс. Переговоры о заключении сделки, к слову, крайне выгодной для Турции проходили на фоне давления США и фактической отмены поставки F-35 Анкаре. В конечном итоге, для Эрдогана С-400 оказались важнее F-35.