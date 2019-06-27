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Североатлантический альянс укрепит противоракетную оборону
стран, входящих в организацию, если Россия не вернется к соблюдению Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением
выступил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
"Российские ракеты SSC-8 нарушают договор и представляют существенную угрозу для нашей безопасности. Сегодня министры согласились, что НАТО ответит, если Россия не вернется к соблюдению договора",
– приводит слова главы НАТО "Европейская правда".
Отмечается, что в ходе первого дня саммита министров обороны стран альянса в Брюсселе участники встречи рассматривали потенциальные меры НАТО – программу учений, разведку и наблюдение, укрепление воздушной и противоракетной обороны, безопасность и эффективность программы ядерного сдерживания.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО не намеревается размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе. "Мы не будем отражать то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений", – сказал он.
Ранее глава альянса предупреждал, что у России есть время до 2 августа, чтобы вернуться к соблюдению противоракетного договора и уничтожить свои крылатые ракеты, нарушающие этот документ. В противном случае, говорил он, альянс оставляет за собой право принять ответные меры.
Восемнадцатого июня Государственная дума РФ приняла президентский закон о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Накануне документ получил одобрение Совета Федерации, после чего он поступит на подпись к президенту страны.
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