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В НАТО похвастались воздушными победами над Россией

Фото: www.globallookpress.com
Наши самолеты не дают спокойно спать западным генералам

На каждый перехват российскими истребителей самолетов альянса приходится по три аналогичных действия со стороны авиации западного военно-политического блока. Об этом заявил новый главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"Для вашего понимания, на каждый перехват, который осуществляет российская авиация в отношении натовского самолета, у нас три перехвата со стороны НАТО в отношении российской авиации. Таким образом, в небе происходит большая активность",

заявил американский генерал, выступая на саммите НАТО в Брюсселе (цитируется по РИА "Новости").

Тем самым Уолтерс ответил на вопрос, пытается ли Россия "протестировать" возможности альянса в воздухе. Генерал также подчеркнул, что большинство перехватов, осуществляемых в воздухе, совершенно безопасны, передает "Свободная пресса". "В течение двух последних лет мы отметили, что частота небезопасных перехватов значительно сократилась", – отметил он.

Воздушные инциденты с участием боевых самолетов России и стран НАТО происходят чуть ли не ежедневно.

Семнадцатого июня экипажи Су-27 России перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress над Черным и Балтийским морями вблизи российской границы. В результате американские самолеты были вынуждены развернуться, а один из них загорелся и экстренно сел на авиабазе в Великобритании.

Двадцать пятого июня истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов – транспортников Ан-12 и Ил-22 и истребителей Су-27. В Москве отметили, что наши самолеты двигались в международном воздушном пространстве и не нарушали ничьих границ.

Андрей ФИЛАТОВ
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