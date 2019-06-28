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На каждый перехват российскими истребителей самолетов
альянса приходится по три аналогичных действия со стороны авиации западного
военно-политического блока. Об этом заявил новый главнокомандующий объединенных
сил НАТО в Европе Тод Уолтерс.
"Для вашего понимания, на каждый перехват, который осуществляет российская авиация в отношении натовского самолета, у нас три перехвата со стороны НАТО в отношении российской авиации. Таким образом, в небе происходит большая активность",
– заявил американский генерал, выступая на саммите НАТО в Брюсселе (цитируется по РИА "Новости").
Тем самым Уолтерс ответил на вопрос, пытается ли Россия "протестировать" возможности альянса в воздухе. Генерал также подчеркнул, что большинство перехватов, осуществляемых в воздухе, совершенно безопасны, передает "Свободная пресса". "В течение двух последних лет мы отметили, что частота небезопасных перехватов значительно сократилась", – отметил он.
Воздушные инциденты с участием боевых самолетов России и стран НАТО происходят чуть ли не ежедневно.
Семнадцатого июня экипажи Су-27 России перехватили стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 Stratofortress над Черным и Балтийским морями вблизи российской границы. В результате американские самолеты были вынуждены развернуться, а один из них загорелся и экстренно сел на авиабазе в Великобритании.
Двадцать пятого июня истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов – транспортников Ан-12 и Ил-22 и истребителей Су-27. В Москве отметили, что наши самолеты двигались в международном воздушном пространстве и не нарушали ничьих границ.
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