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Черноморский флот ответил кораблям НАТО прицельной стрельбой

Фото: www.globallookpress.com
Наши корабли не позволили альянсу хозяйничать у российских границ

В Черном море начались плановые мероприятия боевой подготовки кораблей российского флота. Они проходят на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze – 2019. Об этом сообщила флотская пресс-служба.

"В ходе выполнения задач группировка российских военных кораблей приступила к отработке ряда плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря",

говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны РФ.

В учениях принимают участие десять кораблей: большие десантные "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные "Орехово-Зуево" и "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны", "Р-60" и другие. Они отслеживают деятельность кораблей НАТО у берегов Украины, а также отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования.

 Фото: www.globallookpress.com

Наблюдением и маневрированием тренировка российского флота не ограничится. В последней части мероприятия "корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов".

Международные военно-морские учения НАТО и ее союзников Sea Breeze – 2019 стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В этом году в них задействованы более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран, в том числе США, Великобритании, Канады и Италии, а также 30 кораблей и 30 летательных аппаратов, передает телеканал "360". Учения продлятся до 12 июля.

В многонациональную группу кораблей также вошел флагман украинской Морской охраны "Григорий Куропятников", сообщает РИА ФАН. Ранее Москва преподнесла неприятный сюрприз натовцам, закрыв некоторые участки Черноморской акватории. Больше всего обиделась на это украинская сторона. Киев обещал ответить при случае адекватно.

Андрей ФИЛАТОВ
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