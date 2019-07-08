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Литовцы объявили охоту на российские беспилотники

Фото: www.globallookpress.com
Летающих шпионов будут сажать на землю

Литовские пограничники начали использовать антидроны для охоты на российские беспилотники на границе с Калининградской областью и Белоруссией.

Об этом накануне сообщил ТАСС со ссылкой на представителя погранведомства Литвы Гедрюса Мишутиса. По его словам, были закуплены три устройства по пресечению полетов беспилотных аппаратов.

Антидроны блокируют сигнал управления БПЛА и позволяют посадить нарушителей на землю. Похожим образом действуют антидронные ружья, которые уже широко используются на Западе и начинают "приживаться" в России.

В литовском военном ведомстве объяснили закупку техники участившимися полетами российских БПЛА, которые собирают информацию о войсках прибалтийской республики.

В Литве сейчас находятся более 1,4 тыс. военных НАТО. Также военные альянса осуществляют военно патрулирование. В любой момент литовцы при поддержке США готовы отразить "российское наступление" с территории Калинградской области, которая превратилась в мощный огневой рубеж, а также из Белоруссии, союзницы России.

Александр ИЛЬИН
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