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НАТО готовят к наступлению на Россию

Фото: www.globallookpress.com
Альянс собирается испугать Москву ядерным оружием

Североатлантический альянс должен выработать жесткую наступательную доктрину для устрашения России. Об этом заявил скандально известный американский журналист Том Роган.

В статье для Washington Examiner он обвинил Москву в том, что наша страна подготовила стратегию по вторжению в НАТО, которая предусматривает раскол альянса и применение ядерного оружия. К тому же в случае необходимости российские ракеты легко преодолеют систему ПРО стран блока.

"Альянс чрезмерно зациклился на обороне. Он хочет разместить в европейских странах больше сил и средств ПРО. Звучит неплохо, но это создает ложное чувство безопасности",

написал Роган.

Фото: www.globallookpress.com

По его словам, руководству НАТО пора признать, что сила альянса не только в единстве, но и в "устрашении противника". Ответ России прежде всего должны дать три ядерных державы – США, Великобритания и Франция. Они обязаны донести до Кремля понимание того, что в случае чего готовы нанести сокрушительный ядерный удар. В связи с этим разработку в Соединенных Штатах ядерных боезарядов малой мощности журналист считает "совершенно правильной".

Журналист посоветовал лидерам стран альянса усовершенствовать неядерный оружейный арсенал, в том числе артиллерию большей дальности, ракеты и военно-воздушные силы, которые будут способны прорвать российскую систему противовоздушной обороны.

Журналист Том Роган получил дурную славу в России благодаря своей статье, опубликованной в мае прошлого года, в которой он призвал разбомбить Крымский мост. По мотивам этого материала Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на автора публикации. Следственные органы усмотрели в статье признаки публичных призывов к совершению теракта в России с целью дестабилизировать работу органов власти и воздействия на принятие ими решений.

Андрей ФИЛАТОВ
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