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Североатлантический альянс должен выработать жесткую
наступательную доктрину для устрашения России. Об этом заявил скандально
известный американский журналист Том Роган.
В статье для Washington Examiner он обвинил Москву в том, что наша страна подготовила стратегию по вторжению в НАТО, которая предусматривает раскол альянса и применение ядерного оружия. К тому же в случае необходимости российские ракеты легко преодолеют систему ПРО стран блока.
"Альянс чрезмерно зациклился на обороне. Он хочет разместить в европейских странах больше сил и средств ПРО. Звучит неплохо, но это создает ложное чувство безопасности",
– написал Роган.
По его словам, руководству НАТО пора признать, что сила альянса не только в единстве, но и в "устрашении противника". Ответ России прежде всего должны дать три ядерных державы – США, Великобритания и Франция. Они обязаны донести до Кремля понимание того, что в случае чего готовы нанести сокрушительный ядерный удар. В связи с этим разработку в Соединенных Штатах ядерных боезарядов малой мощности журналист считает "совершенно правильной".
Журналист посоветовал лидерам стран альянса усовершенствовать неядерный оружейный арсенал, в том числе артиллерию большей дальности, ракеты и военно-воздушные силы, которые будут способны прорвать российскую систему противовоздушной обороны.
Журналист Том Роган получил дурную славу в России благодаря своей статье, опубликованной в мае прошлого года, в которой он призвал разбомбить Крымский мост. По мотивам этого материала Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на автора публикации. Следственные органы усмотрели в статье признаки публичных призывов к совершению теракта в России с целью дестабилизировать работу органов власти и воздействия на принятие ими решений.
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