Британский разведчик шпионил у берегов Крыма

Самолет отслеживал перемещение российских войск в Крыму и на Кубани

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 засекли у берегов Крыма и воздушных границ Краснодарского края. По данным Plane Radar, в рамках учений Sea Breeze, он совершил целую серию пролетов вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и довольно близко подошел к Кубани.

Истребители ВКС РФ в Крыму не поднимались, так как британец летел над международными водами Черного моря, приближаясь к российским берегам не ближе, чем на 62 км.

06:25 мск.

Сделал круг в районе Новороссийска🇷🇺, на расстоянии 61.3 км. от береговой линии. pic.twitter.com/2q34CvTfU8 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 9 июля 2019 г.

Тем не менее, радарное оборудование ASTOR, а также РЛС с почти 5-метровой антенной позволяют экипажу отслеживать передвижение противника на большом расстоянии. Поэтому, скорее всего, британцы разведали обстановку в Крыму и на юге России, где по данным Минобороны Украины, Москва собирает внушительный "кулак".

Это уже второй полет Sentinel R.1 с понедельника, и возможно, не последний. Учения НАТО, за которыми подробно следят корабли ВМФ РФ, продлятся до 12 июля.