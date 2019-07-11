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Британский самолет-шпион разлетался над Крымом

Фото: commons.wikimedia.org/Airwolfhound (CC BY-SA 2.0)
Разведывательный полет проходил у самых российских границ

Вооруженным силам стран НАТО не дает покоя ситуация в Черном море и на Крымском полуострове. В последние два дня вблизи южных российских границ были дважды замечены западные самолеты-разведчики.

По данным ресурса Plane Radar, сегодня рано утром самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ692 вплотную приблизился к воздушному пространству нашей страны, пролетев вдоль Черноморского побережья России.

Летающий шпион несколько раз проследовал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Кубани. Он завершил свою миссию в 7:10, после чего вернулся на базу.

Накануне этот же самый борт также любовался красотой российского побережья. Самолет был обнаружен в 5:05 утра по московскому времени. В 6:35 он приблизился на расстояние 66 км к российской береговой линии, передает РИА "Новости – Крым". Девятого июля другой самолет-разведчик был обнаружен в районе Новороссийска.

Фото: www.globallookpress.com

До этого последнее появление иностранных авиаразведчиков у берегов Крыма датировалось 3 июля. Вдоль побережья полуострова в течение нескольких часов совершали полет стратегический разведывательный беспилотник ВВС США, а также патрульный противолодочный самолет-разведчик.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты все чаще появляются у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии. Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы Минобороны.

Самолет британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1 оборудован целым комплексом радарных систем для наблюдения за воздушными, наземными и морскими объектами. Он предназначен для сбора информации о противнике. Экипаж воздушного судна состоит из пяти человек, а дальность полета составляет до 12 тыс. километров.

Андрей ФИЛАТОВ
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