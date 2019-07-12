В организации завели старую песню про "несовместимость" комплексов с другим вооружением

Руководству Североатлантического альянса не понравилось, что Москва и Анкара приступили к реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов "Триумф". Страну предупредили о неприятных последствиях этого шага. Об этом сообщила пресс-служба организации.



"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь (Йенс Столтенберг) ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой",

– приводит сообщение военно-политического блока ТАСС.

Подобное заявление в последние дни звучит уже не в первый раз. Ранее в Госдепартаменте США заявили о том, что Турция столкнется с серьезными проблемами из-за "Триумфов".





"Наша позиция в Госдепартаменте в отношении Турции и С-400 не изменилась… Все остается так же, как и было. Мы уже сказали, что Турцию ждут реальные и негативные последствия, если они примут С-400", – говорила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус (цитируется по ТАСС).

Министерство национальной обороны Турции сообщило сегодня о начале поставок С-400 в республику. Первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ подтвердила факт начала поставок зенитных ракетных систем, сообщает телеканал "360". Позже из сообщений турецкой прессы стало известно, что на ту же авиабазу из России прибыли второй и третий самолеты с компонентами С-400.

Вашингтон ранее неоднократно предупреждали Анкару, что принятие на вооружение страной НАТО комплексов С-400 может привести к отказу Вашингтона поставлять этой стране самолеты нового поколения F-35. Такое решение в США объясняли тем, что С-400 смогут раскрыть приемы обнаружения истребителя, который США считают малозаметным для радаров.