И нашим и вашим: Турция получит С-400 и F-35

Стали известны сроки поставок истребителей в Анкару

Несмотря на то, что в Конгрессе отвернулись от Турции после покупки Эрдоганом С-400, руководители программы F-35 не собираются рвать с Анкарой из-за деталей, которые производятся только в Турции. На деле оказалось, что США скорее наказали себя, чем проучили "зарвавшегося" партнера.

Вице-адмирал и исполнительный директор программы Joint Strike Fighter Мэт Уинтер в интервью журналу Air Force заявил, что отказ поставлять Турции F-35 существенно затормозит всю программу. И дело даже не в 100 истребителях, а деталях и вооружении, которое производит Анкара.

"Я допускаю, что существует опасность для F-35, если его будут использовать совместно с С-400. Однако для меня непреложным остается факт, что Турция производит для истребителя 844 детали по приемлемой цене – эти один из наших лучших партнеров", – сказал Уинтер.

По его словам, ничего особенно изменилось, правда в дела начала вмешиваться политика. Тем не менее, по версии Уинтера Турция может получить свои F-35 в ноябре следующего года.

Вице-адмирал добавил, что работа над F-35 продолжается, истребитель постоянно совершенствуется, сейчас готовится версия Block IV. В этой модификации самолет, в частности, получит больше возможностей для нанесения ударов по морским целям.