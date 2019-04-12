Миллиардные убытки: Турция пострадает из-за санкций США после покупки С-400

Вашингтон поставит Анкаре максимум палок в колеса

После того как Турция с легкой руки российских экспертов стала без пяти минут как обладательницей российских истребителей Су-35С и Су-57, о срыве сделки с Россией, казалось бы, не может быть и речи. Вот и турецкие СМИ публикуют статьи, в которых доказывают, что русский "пятьдесят седьмой" лучше американского "тридцать пятого". Однако все не так просто, как кажется.

Американское издание Defense News просчитало риски Анкары, если она так и не откажется от российских ЗРК. В этом случае США не только оставят Турцию без F-35, но и "ударят" санкциями по турецкой промышленности.

Как сообщил DF дипломатический источник, отказ от F-35 вместе с санкциями будет стоить Анкаре $10 млрд, и это не считая косвенных расходов.

Турция участвует в программе F-35 Joint Strike Fighter, а это означает, что сразу несколько предприятий страны производят детали самолета: компоненты планера, шасси и более 100 деталей для двигателей F135, включая роторы с титановыми лопастями.

Кроме того, в Анкаре производят блок дистанционного интерфейса ракеты, дисплей кабины с панорамным видом и новую высокоточную противотанковую ракету.

Turkish Aerospace Industries (TAI) поставляет производственное оборудование для F-35. Совместно с Northrup Grumman турки собирают фюзеляжи и производят композитные части и люки для бомб и ракет, а также композитные воздухопроводы.

Среди турецких компаний, занятых в программе, – Alp Aviation, Ayesas, Fokker Elmo Turkey (в Измире), Havelsan, Kale Aerospace, Roketsan, Tubitak Sage и Tusas Engine Industries. Все они понесут убытки, если сделка с F-35 так и не состоится.

Кроме того, санкции США могут быть направлены против высокопоставленных турецких чиновников и крупных компаний, которые участвовали в сделке с Россией по С-400.

Пентагон в силах помешать сборке TAI ударных вертолетов T129 по лицензии итало-британской фирмы AgustaWestland. Машина оснащена двигателем LHTEC T800-4A, а это экспортная версия CTS800, которую производит LHTEC – СП британской Rolls-Royce и американской Honeywell. И таких лазеек множество.



Получается, что если Турция выбирает С-400, то она будет вынуждена разделить ту "санкционную боль", которая уже давно тревожит Россию. Анкаре, скорее всего, придется выбирать уже не T129, а, к примеру, Ми-28 "Ночной охотник" или Ка-52.

В Турции считают подобные риски преувеличением и способом давления на Анкару. Так, представитель турецкой аэрокосмической промышленности в интервью DF признал, что санкции способны навредить Турции, однако не настолько, чтобы нанести Анкаре серьезный урон.