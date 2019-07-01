Киев обиделся на "смешные" и "детские" вызовы ВМФ РФ

Международные учения "Си Бриз-2019" подверглись перепланировке в связи с закрытием Россией определенного участка в Черном море. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко во время сегодняшней церемонии старта маневров.

"Меня удивляет, что накануне наших совместных учений мы получаем уведомление относительно закрытия определенного района в Черном море…", – пожаловался адмирал.

По словам профессионального танкиста, украинские ВМС уже привыкли к вызовам РФ в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

"Хочу обратиться к командующему ВМС РФ и командующему Черноморским флотом. Ну, вы нас удивляете, ну вы удивляете других, но честно говоря, это уже смешно и по-детски. Мы готовы к таким вызовам, мы провели перепланирование и будем действовать в других районах Черного моря", – цитирует УНИАН Воронченко.

Танкист, правда, не уточнил, какое такое ВМС РФ он имел в виду, поскольку в России есть Военно-морской флот, но никак иначе.





Зато он добавил, что участники "Си Бриз-2019" с 1 июля приступают к активной фазе маневров, которые пройдут на земле, в воздухе, на воде и под водой. Командующий ВМС ВСУ отметил, что учения станут ответом "архитекторам и идеологам" гибридного вмешательства в дела Незалежной и в целом – в Черноморский регион. По его мнению, от неизвестных архитекторов исходит "угроза терроризма" и посягательство на территориальную целостность Украины, Грузии, Молдавии.

Три копейки по проблеме "подвинутого" Россией "Си Бриз" вставил и руководитель маневров от США, командир тактического соединения "65" Мэтью Лиман.

"Учения будут проходить согласно плану. Дело в том, что это не является ключевым вопросом – закрытие какого-то района. Потому что есть масса районов, где можно проводить учения – отрабатывать задания и взаимодействие", – сказал американец.

Украинская сторона уведомила, что Киев ответит Москве аналогичными шагами, когда учения будут у российского флота.

"Мы также закроем район в другом месте. Это будет нашим небольшим ответом", – пригрозил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Напомним, учения "Си Бриз"-2019 проходят под Одессой с 1 по 12 июля. В них участвуют около 3 тыс. военнослужащих из 19 стран – Украины, США, Болгарии, Великобритании, Грузии, Греции, Дании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Швеции, Франции и Эстонии.

Ранее в акваторию Черного моря зашли несколько американских военных кораблей, за действиями которых наблюдает корабль Черноморского флота "Сметливый".

