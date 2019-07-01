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На Украине снова назвали Крым российским

Фото: pixabay.com
Автор одиозного высказывания пытается оправдаться

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук разъезжает по Украине в рамках предвыборной кампании. Так, выступая в Харькове, глава партии "Голос" заявил, что Крым – часть России. 

"Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали изменений",

–  сказал Вакарчук, чье выступление опубликовал Youtube-канал "Думки".

Позже музыкант прокомментировал изданию "Обозреватель" эту фразу. Он отметил, что оговорился, и считает, что Крым принадлежит Незалежной. И это не только его позиция, но и партии. Политик также пообещал вернуть жителей и земли Крыма и Донбасса под контроль Киева. А людям, как рассказал политик, возвратят безопасность, уважение, достоинство и "защиту их прав".  

Святослав Вакарчук. Фото: www.globallookpress.com

"Крым – украинский. Россия – агрессор и захватчик. Территориальная целостность и государственность Украины – это абсолютная ценность, которой мы не торгуем и не размениваемся ни при каких обстоятельствах",подчеркнул Вакарчук.

В мае музыкант объявил о том, что будет баллотироваться в Верховную раду, чтобы уничтожить старую и создать новую политику. Любопытно, что на дебатах с Юлией Тимошенко он не смог назвать стоимость газа для граждан. Тогда лидер "Батькивщины" напомнила Вакарчуку о том, что он уже был депутатом и не ходил на заседания.

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. Москва не раз говорила о том, что вопрос принадлежности полуострова неактуален, а его переход под юрисдикцию РФ прошел по нормам международных прав. 

Полина ИВАНОВА
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