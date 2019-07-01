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Сегодняшние жертвы в рядах ВСУ в Донбассе заставили обе конфликтующие стороны выступить с обвинениями друг друга в провокационных действиях, цель которых – остановить мирный процесс. Ранее в понедельник стало известно, что под обстрел попал
санитарный автомобиль украинских силовиков на южном участке фронта ДНР, в результате чего погибли двое военнослужащих.
Первым на событие откликнулся через соцсеть отправившийся в Канаду президент Украины Владимир Зеленский.
"Только что приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе", – написал пан Зеленский на своей странице в Facebook.
Он отметил, что Киев всегда действовал и продолжает действовать в рамках международных договоренностей и международного права.
"Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", – добавил украинский лидер.
В свою очередь, все обвинения Незалежной в произошедшем в адрес ДНР опровергаются представителями Донецка. Там назвали данную трагедию именно провокацией Киева.
"Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом", – цитирует ДАН замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
По его словам, Республика в отличие от украинской стороны соблюдает мирные договоренности.
Ранее сегодня в штабе операции объединенных сил (ООС) Украины обвинили силы
ДНР в обстреле
с помощью ПТУР
санитарного автомобиля "Хаммер"
на мариупольском направлении. По информации пресс-службы
36-й отдельной бригады морской пехоты
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