Украинские военные понесли потери аккурат в день вылета Зеленского в Канаду

Сегодняшние жертвы в рядах ВСУ в Донбассе заставили обе конфликтующие стороны выступить с обвинениями друг друга в провокационных действиях, цель которых – остановить мирный процесс. Ранее в понедельник стало известно, что под обстрел попал санитарный автомобиль украинских силовиков на южном участке фронта ДНР, в результате чего погибли двое военнослужащих.



Первым на событие откликнулся через соцсеть отправившийся в Канаду президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе", – написал пан Зеленский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Киев всегда действовал и продолжает действовать в рамках международных договоренностей и международного права.





"Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", – добавил украинский лидер.

В свою очередь, все обвинения Незалежной в произошедшем в адрес ДНР опровергаются представителями Донецка. Там назвали данную трагедию именно провокацией Киева.

"Все эти заявления – ложь. Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось. Это очередная провокация Киева для дискредитации Республики перед мировым сообществом", – цитирует ДАН замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, Республика в отличие от украинской стороны соблюдает мирные договоренности.

Ранее сегодня в штабе операции объединенных сил (ООС) Украины обвинили силы ДНР в обстреле с помощью ПТУР санитарного автомобиля "Хаммер" на мариупольском направлении. По информации пресс-службы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, жертвами атаки стали старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко

