Осталось найти деньги и исполнителей

Крым можно вернуть в состав Незалежной исключительно силовым путем, поскольку экономических и дипломатических рычагов недостаточно. С таким мнением выступил бывший глава мифического представительства президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин.

"Крым будет освобождаться исключительно с привлечением военной составляющей. Но и все дипломатические, экономические, социальные, пропагандистские средства необходимы. Но если еще я могу себе представить определенное количество качественных украинских дипломатов, то говоря об экономике или военной сфере – там возникает больше вопросов", – заявил Бабин в эфире YouTube-канала "Цензор.нет".

Он считает, что даже с пятью или ста сочиненными планами у Киева ничего не получится без "железа" и "мощной корабельно-катерной группы". Эти прожекты "можно продавать студентам", поскольку они "никак не поспособствуют деоккупации". А еще армии необходима ПВО, современная разведка и связь, отмечает Бабин.





Также он констатирует, что у Незалежной не хватит собственных сил и средств на "деоккупацию" полуострова, а западные партнеры" не станут вкладываться в это мероприятие.

"Вопросы материального обеспечения являются ключевыми, и ни один иностранный или международный фонд их не предоставит. Потому что ни одна страна в мире не будет тратить на деоккупацию Крыма больше, чем мы, это смешно. Пока мы сами не в состоянии четко определить размер средств, которые будут тратиться на этот вопрос, когда мы выйдем на определенной алгоритм ежемесячной и ежегодной реализации, пока этого не будет – это все фейк", – резюмировал бывший чиновник при президентстве Петра Порошенко.

Ранее член партии нового лидера нации Владимира Зеленского "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Киеву нужно $300 млрд, чтобы восстановить Донбасс. По ее словам, в этом Украине должна помочь дружественная Канада, куда сегодня отправился глава государства с визитом. В эфире телеканала "112" она поведала, что такие огромные деньги – это непосильная ноша для страны.

