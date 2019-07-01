"Укроборонпром" прикрылся указом СНБО

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины вынес решение в пользу Незалежной в споре между "Красиловским агрегатным заводом" и "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ"", отменив вердикт суда первой инстанции о взыскании 5 млн руб с украинского госпредприятия в пользу нашей компании. Об этом сегодня сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Ранее "МиГ" выиграл дело из-за "ненадлежащего исполнения ответчиком условий заключенного между сторонами контракта", заключенного компаниями в 2013 году.

Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил иск 18 апреля. Украинский завод обжаловал данное решение, поскольку оно полностью противоречит указу президента страны о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года о санкциях против России.

