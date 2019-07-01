Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинский суд отменил решение взыскать в пользу "МиГ" пять миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com
"Укроборонпром" прикрылся указом СНБО

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины вынес решение в пользу Незалежной в споре между "Красиловским агрегатным заводом" и "Российской самолетостроительной корпорацией "МиГ"", отменив вердикт суда первой инстанции о взыскании 5 млн руб с украинского госпредприятия в пользу нашей компании. Об этом сегодня сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Ранее "МиГ" выиграл дело из-за "ненадлежащего исполнения ответчиком условий заключенного между сторонами контракта", заключенного компаниями в 2013 году.

Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил иск 18 апреля. Украинский завод обжаловал данное решение, поскольку  оно полностью противоречит указу президента страны о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года о санкциях против России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей