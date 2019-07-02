"Невежда": депутаты ПАСЕ набросились на Зеленского

В конфликте Зеленского и Климкина они поддержали главу МИД

В скандал между новым президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД страны Павлом Климкиным вторгся глава делегации Незалежной в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Рады Владимир Арьев. Он встал на сторону последнего.

Речь идет о разногласиях в вопросе освобождения моряков. По словам Арьева, Климкин защищал интересы своей родины, в то время как власть пустила ситуацию на самотек.

"Мы видим позицию государственника в виде министра (иностранных дел Павла Климкина – "Утро.ру"), который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать",

– высказался глава украинской делегации в ПАСЕ в беседе с корреспондентом журнала "Новое время".

Российские дипломаты "проинструктировали" украинских коллег, как разрешить его безболезненно, на что министр иностранных дел за спиной своего президента потребовал выполнить решение трибунала и немедленно отпустить задержанные экипажи, напоминает телеканал "360".

Между тем следствие по делу 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе, фактически завершено. Восемь арестованных уже получили обвинительные приговоры. Остальным озвучат вердикты до 9 июля.

Возвращение арестантов на родину было одним из главных условий для восстановления российских прав в ПАСЕ после того, как депутаты оспорили резолюцию, которая на следующий день, 26 июня, была одобрена. Украинская делегация, громко хлопнув дверью, покинула ассамблею. Накануне, 1 июня, в Верховной раде поддержали это решение, уточняет "URA.RU".