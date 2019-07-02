Выхода нет: Зеленского заставляют идти к Путину

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Возобновление переговоров в Минске контактной группы по урегулированию в Донбассе ни к чему не приведет. В этом уверен экс-президент Украины Леонид Кравчук.
"Минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал. Он не может решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт в Донбассе", – отметил Кравчук в эфире NewsOne.
О том, что именно на минской площадке сторонам конфликта при посредничестве РФ и ОБСЕ удается договариваться о периодах перемирия, которое, хоть и не соблюдается абсолютно, но все же дает жителям Донбасса шанс на спокойную жизнь, Кравчук предпочел не вспоминать. По его мнению, только переговоры с Москвой способны сдвинуть процесс с мертвой точки.
"Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну", – призвал Кравчук.
Пока же, по его мнению, бездействуют не только украинские власти, но и "Россия тоже не идет навстречу".
Ранее новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться, но не сейчас, т.к. в настоящее время она более выгодна Москве.
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