Выхода нет: Зеленского заставляют идти к Путину

Опытные люди дали новоявленному политику ценный совет

Возобновление переговоров в Минске контактной группы по урегулированию в Донбассе ни к чему не приведет. В этом уверен экс-президент Украины Леонид Кравчук.

"Минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя уже исчерпал. Он не может решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт в Донбассе", – отметил Кравчук в эфире NewsOne.

О том, что именно на минской площадке сторонам конфликта при посредничестве РФ и ОБСЕ удается договариваться о периодах перемирия, которое, хоть и не соблюдается абсолютно, но все же дает жителям Донбасса шанс на спокойную жизнь, Кравчук предпочел не вспоминать. По его мнению, только переговоры с Москвой способны сдвинуть процесс с мертвой точки.

"Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну", – призвал Кравчук.

Пока же, по его мнению, бездействуют не только украинские власти, но и "Россия тоже не идет навстречу".

Ранее новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться, но не сейчас, т.к. в настоящее время она более выгодна Москве.