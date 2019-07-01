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Зеленкому пригрозили новым Майданом из-за продажи Украины

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский готовится к встрече с Путиным
Глава Незалежной исчерпал кредит доверия избирателей

Политические силы Украины не позволят президенту Владимиру Зеленскому пустить с молотка сельскохозяйственные угодья страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Комментируя инициативу лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова об отмене моратория на продажу земли, Рабинович заявил, что этого нельзя допустить, поскольку тогда иностранцы за три дня скупят участки у населения за гроши:

"Существует колоссальная опасность того, что получив кредит доверия в таких размерах, партия ("Слуга народа") продаст нашу землю, – высказался он в эфире "112 Украина". – Если такое будет происходить, я буду призывать все партии Украины выйти на улицы и не дать продать землю Украины".

Фото: www.globallookpress.com

Рабинович признался, что на президентских выборах голосовал за Зеленского. Но тогда он думал только о том, что нужно убрать от власти Петра Порошенко. Сейчас же он и все вокруг убедились, что ошиблись, поставив во главе страны шоумена:

"Он любит флешмобы делать, я предлагаю флешмоб "Я забираю назад за Зеленского голос", – цитирует "Дума ТВ" Рабиновича.

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения введен на Украине до 1 января 2020 года. Ранее в Раде предупреждали, что новая власть может попытаться продать единственное ценное, что осталось у страны.

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Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС Владимир Зеленский. Кадр youtube.com Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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