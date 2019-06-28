На президента Украины натравили правоохранителей

Заявление главы Незалежной Владимира Зеленского о том, что он заранее знал исход голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) по поводу возвращения России, может стоить ему не только должности, но и свободы. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко предупредил, что он не намерен оставлять такую "зраду" без внимания, и обещал привлечь к расследованию соответствующие органы:

"Если ты, Владимир, знал, что решение принято, и никому не сказал, по-моему, это тянет на государственную измену", – возмутился Ляшко.

В видеообращении, опубликованном в Facebook, политик, находящийся в контрах с новым президентом с первых минут вступления того в должность, призвал прокуроров "тщательно проанализировать" слова Зеленского.

"Президент Украины не имеет права держать от украинцев тайны, решения которых принимаются против Украины. Президент обязан защищать Украину", – подчеркнул Ляшко.

Полномочия российской делегации в ПАСЕ были восстановлены в полном объеме в среду, 26 июня. Украина пыталась опротестовать это решение, однако повторное голосование подтвердило, что большинство членов ПАСЕ встали на сторону России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Зеленского, что Париж выступает за возвращение Москвы в ПАСЕ.