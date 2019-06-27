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На Украине констатировали смерть ПАСЕ из-за возвращения в организацию России

Фото: www.globallookpress.com
Украинский аналитик обнаружил в решении евродепутатов результаты шантажа Москвы

Возвращение российской делегации с полноправными полномочиями в работу Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятое накануне в Страсбурге, является ничем иным, как приговором всей либерально-демократической системе Европы. К такому горькому выводу пришел украинский эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

"Все, что произошло – это начало конца. Это не просто смерть самой ПАСЕ, о которой говорят аналитики. Это фактически приговор всей либерально-демократический системе, которая сейчас существует на Западе", – заявил он в эфире ObozTV.

Он уверен, что решения о возвращении в работу Ассамблеи наших депутатов Москва добилась, грязно шантажируя европейских коллег.

"И теперь все понимают, в России и не только, что шантаж действует. И они будут идти дальше", – уверен аналитик.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению украинца, решение евродепутатов дает "зеленый свет" авторитарным режимам.

"Что нет санкций, что все можно. Безнаказанность приводит к вседозволенности и произволу. Открыт ящик Пандоры", – констатировал Кравченко.

Эксперт считает, что Москве удалось разъединить страны Евросоюза и НАТО.

"Скандинавия разорвана. Норвегия получается за Россию, у Дании и Финляндии есть сомнения, Швеция проголосовала за нас. Нет никакого единства в ЕС, в НАТО. И это большое достижение России", – заключил он.

А вот российский политолог и писатель Николай Стариков предположил еще до вынесения окончательного решения по российской делегации, что положительный итог может стать результатом тайных договоренностей между Германией, Францией и РФ, о которых широкая общественность не знает.

"Перед нами слепок мировой политики с европейской политикой – вот что такое сегодняшняя ситуация вокруг российской делегации в ПАСЕ. Поскольку так называемая Старая Европа приняла решение вернуть Россию в Совет Европы, построить "Северный поток-2" – возможно, имеются еще какие-то закулисные договоренности между Парижем, Берлином и Москвой, – то деятельность Украины, Грузии и других проамериканских делегатов по срыву договоренностей закончится ничем. Это профанация, выполнение определенного регламента", – сказал Стариков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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