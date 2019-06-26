Ассамблея отклонила все поправки украинцев и очутилась на пороге распада

Заслушав в течении почти двух часов мнения представителей многочисленных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы, обсуждавших резолюцию, позволяющую вернуться в организацию российским парламентариям, ПАСЕ большинством голосов подтвердила полномочия нашей делегации в полном объеме. А потом началась истерика.





20:51 Решение евродепутатов по восстановлению полномочий российской делегации можно считать первым шагом к признанию Крыма территорией РФ. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также сегодня отстаивал точку зрения Москвы на заседании ПАСЕ.

"Своим голосованием по поправкам [по Крыму] к принятому сейчас докладу, которые квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы были обвалены, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы. Это очень важно", – заявил он в эфире телеканала "Россия-1".



20:40 В Москве считают, что британское оспаривание присутствия россиян в стенах Ассамблеи может быть лишь не раньше января месяца, а не в октябре, как утверждал господин Гейл. К такому выводу пришел глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Опротестовать полномочия возможно в соответствии с регламентом ПАСЕ только при их подаче. Следующая сессия в этом смысле – январская", – объяснил он.

Косачев обозначил две задачи, которые наши депутаты должны в оперативном порядке решить в организации. А именно: "добиться удаления из регламента ПАСЕ любых возможностей ограничить права национальных делегаций по политическим мотивам" и более четко прописать в уставе СЕ и в регламенте Ассамблеи "принцип равного участия всех стран в уставных органах организации и невозможность ограничения этих прав по самочинному решению одной из ее структур".



20:34 Президент Незалежной Владимир Зеленский пока молчит, видно, его штаб еще не нашел слов для комментария. Также застыл в молчании и ярый критик шестого лидера нации Петр Порошенко, который два последних дня просто трубил миру об объединении против России. Наверное, собираются с мыслями.



20:22 Еще один украинский делегат Леонид Емец написал в соцсети о демарше ряда стран – сторонников Украины, протестуя таким образом против возвращения РФ в Ассамблею.

"Вчера украинская делегация в ПАСЕ заявила о демарше. Сегодня Польша, Литва, Латвия, Словакия, Эстония и Грузия вместе с Украиной стали вместе. Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России. И об угрозе от такого решения для самого существования ПАСЕ. И обращаемся к собственным парламентам и правительствам касательно принятию решения относительно будущего участия в работе ПАСЕ", – оповестил Емец.

К посту он разместил текст совместного решения заявивших о демарше делегаций, где говорится об угрозе разрушения организации, поскольку Совет Европы "теряет доверие людей, которых он защищает".



20:14 Россия намерена вернуть долг по взносам, накопившийся за время отсутствия наших депутатов в организации. Об этом уведомил замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк.

"Мы будем возвращать, но в какой период, какими траншами – это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", – подчеркнул бывший посол РФ в США "Интерфаксу".



20:06 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко позитивно оценила решение Ассамблеи насчет наших парламентариев.

"Здравая, ответственная, я бы сказала, проевропейская позиция сегодня возобладала. Права нашей делегации восстановлены. Я считаю, что сделан важный шаг в обеспечении равноправия всех членов ПАСЕ", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что для российской стороны поведение русофобской части организации было предсказуемо. А то как вели себя в эти три дня представители украинской делегации спикер назвала абсолютно неприличным и неприемлемым.



19:59 Еще один ярый русофоб, представитель Соединенного Королевства, кстати автор доклада по возвращению делегации РФ, Роджер Гейл сообщил, что "британская делегация планирует опротестовать полномочия в октябре", пишет РИА "Новости".



19:52 Одессит Гончаренко, известный тем, что в 2014 ему наваляли в Симферополе, а также своими перформансами в стенах ПАСЕ, никак не может успокоиться от фиаско. В кулуарах организации он набросился на российского депутата Петра Толстого, который ранее, оценивая решение евродепутатов, сказал, что это стало разрывом в "санкционной цепи". Сценка получилась по-настоящему театральной. Что-то из эпизода "Слон и моська".

19:45 Не выдержали нервы у сторонников Киева по организации. Во всяком случае об этом информирует член украинской делегации Алексей Гончаренко. По его словам, летнюю сессию Ассамблеи также покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши.

"Мы заявили о том, что прекращаем работу на этой сессии. Мы не будем больше работать на этой сессии. Мы возвращаемся в наши столицы, чтобы обсудить вопрос о том, как работать дальше", – цитирует ТАСС пана Гончаренко.



19:30 Украинская делегация, которая почти в полном составе на протяжении всего обсуждения метала молнии в адрес "страны-агрессора", решила покинуть ПАСЕ. Украинцы прокричали на английском языке, не мове: "Мы покидаем заседание". Потом группой сделали прощальное фото, поаплодировали себе и удалились.

"Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная рада решит сама, участвовать ли в работе дискредитированной организации. Мне просто невероятно жаль видеть разрушение организации, в которую я пришел в 2013 с надеждой, а теперь оставляю с глубоким разочарованием", – сообщил глава делегации Незалежной Владимир Арьев.

Он заявил, что украинцы "5 лет мы держали агрессора, преступников вне ПАСЕ". "Все время их пытались вернуть разными путями: давили, шантажировали. Украинская делегация выдержала – не выдержал Совет Европы", – припечатал европейцев Арьев в Facеbook.



19:20 Сначала посыпались победные реляции российской стороны. "116 против 62 РОССИЯ ВЕРНУЛАСЬ В ПАСЕ! Ощущаю причастность и искренне рада!", – написала в Сети журналист "России 1"Ольга Скабеева.

116 против 62

РОССИЯ ВЕРНУЛАСЬ В ПАСЕ!

Ощущаю причастность и искренне рада! pic.twitter.com/UUVb82gM6m — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 26 июня 2019 г.



