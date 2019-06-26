Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Возвращение России в ПАСЕ раскололо Европу

Фото: www.globallookpress.com
Ассамблея отклонила все поправки украинцев и очутилась на пороге распада

Заслушав в течении почти двух часов мнения представителей многочисленных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы, обсуждавших резолюцию, позволяющую вернуться в организацию российским парламентариям, ПАСЕ большинством голосов подтвердила полномочия нашей делегации в полном объеме. А потом началась истерика.


20:51 Решение евродепутатов по восстановлению полномочий российской делегации можно считать первым шагом к признанию Крыма территорией РФ. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также сегодня отстаивал точку зрения Москвы на заседании ПАСЕ.

"Своим голосованием по поправкам [по Крыму] к принятому сейчас докладу, которые квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы были обвалены, по сути дела, сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы. Это очень важно", – заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

20:40 В Москве считают, что британское оспаривание присутствия россиян в стенах Ассамблеи может быть лишь не раньше января месяца, а не в октябре, как утверждал господин Гейл. К такому выводу пришел глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Опротестовать полномочия возможно в соответствии с регламентом ПАСЕ только при их подаче. Следующая сессия в этом смысле – январская", – объяснил он.

Косачев обозначил две задачи, которые наши депутаты должны в оперативном порядке решить в организации. А именно: "добиться удаления из регламента ПАСЕ любых возможностей ограничить права национальных делегаций по политическим мотивам" и более четко прописать в уставе СЕ и в регламенте Ассамблеи "принцип равного участия всех стран в уставных органах организации и невозможность ограничения этих прав по самочинному решению одной из ее структур".

20:34 Президент Незалежной Владимир Зеленский пока молчит, видно, его штаб еще не нашел слов для комментария. Также застыл в молчании и ярый критик шестого лидера нации Петр Порошенко, который два последних дня просто трубил миру об объединении против России. Наверное, собираются с мыслями.

20:22 Еще один украинский делегат Леонид Емец написал в соцсети о демарше ряда стран – сторонников Украины, протестуя таким образом против возвращения РФ в Ассамблею.

"Вчера украинская делегация в ПАСЕ заявила о демарше. Сегодня Польша, Литва, Латвия, Словакия, Эстония и Грузия вместе с Украиной стали вместе. Делегации объявили о недопустимости снятия санкций с России. И об угрозе от такого решения для самого существования ПАСЕ. И обращаемся к собственным парламентам и правительствам касательно принятию решения относительно будущего участия в работе ПАСЕ", – оповестил Емец.

К посту он разместил текст совместного решения заявивших о демарше делегаций, где говорится об угрозе разрушения организации, поскольку Совет Европы "теряет доверие людей, которых он защищает".

20:14 Россия намерена вернуть долг по взносам, накопившийся за время отсутствия наших депутатов в организации. Об этом уведомил замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк.

"Мы будем возвращать, но в какой период, какими траншами – это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", – подчеркнул бывший посол РФ в США "Интерфаксу".

20:06 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко позитивно оценила решение Ассамблеи насчет наших парламентариев.

"Здравая, ответственная, я бы сказала, проевропейская позиция сегодня возобладала. Права нашей делегации восстановлены. Я считаю, что сделан важный шаг в обеспечении равноправия всех членов ПАСЕ", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что для российской стороны поведение русофобской части организации было предсказуемо. А то как вели себя в эти три дня представители украинской делегации спикер назвала абсолютно неприличным и неприемлемым.

19:59 Еще один ярый русофоб, представитель Соединенного Королевства, кстати автор доклада по возвращению делегации РФ, Роджер Гейл сообщил, что "британская делегация планирует опротестовать полномочия в октябре", пишет РИА "Новости".

19:52 Одессит Гончаренко, известный тем, что в 2014 ему наваляли в Симферополе, а также своими перформансами в стенах ПАСЕ, никак не может успокоиться от фиаско. В кулуарах организации он набросился на российского депутата Петра Толстого, который ранее, оценивая решение евродепутатов, сказал, что это стало разрывом в "санкционной цепи". Сценка получилась по-настоящему театральной. Что-то из эпизода "Слон и моська".


19:45 Не выдержали нервы у сторонников Киева по организации. Во всяком случае об этом информирует член украинской делегации Алексей Гончаренко. По его словам, летнюю сессию Ассамблеи также покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши.

"Мы заявили о том, что прекращаем работу на этой сессии. Мы не будем больше работать на этой сессии. Мы возвращаемся в наши столицы, чтобы обсудить вопрос о том, как работать дальше", – цитирует ТАСС пана Гончаренко.

19:30 Украинская делегация, которая почти в полном составе на протяжении всего обсуждения метала молнии в адрес "страны-агрессора", решила покинуть ПАСЕ. Украинцы прокричали на английском языке, не мове: "Мы покидаем заседание". Потом группой сделали прощальное фото, поаплодировали себе и удалились.

"Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная рада решит сама, участвовать ли в работе дискредитированной организации. Мне просто невероятно жаль видеть разрушение организации, в которую я пришел в 2013 с надеждой, а теперь оставляю с глубоким разочарованием", – сообщил глава делегации Незалежной Владимир Арьев.

Он заявил, что украинцы "5 лет мы держали агрессора, преступников вне ПАСЕ". "Все время их пытались вернуть разными путями: давили, шантажировали. Украинская делегация выдержала – не выдержал Совет Европы", – припечатал европейцев Арьев в Facеbook.

19:20 Сначала посыпались победные реляции российской стороны. "116 против 62 РОССИЯ ВЕРНУЛАСЬ В ПАСЕ! Ощущаю причастность и искренне рада!", – написала в Сети журналист "России 1"Ольга Скабеева.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украина и Запад лишились продовольственного рынка России

Правительство страны продлило эмбарго

Нагрели руки на отравлении: родные сдали Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь помогли Лондону обострить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей